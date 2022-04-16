Мэр Лозовой на Харьковщине призвал местных жителей эвакуироваться и назвал причину. Видео

Всех жителей Лозовой в Харьковской области призвали срочно покинуть город. Эвакуационный поезд для людей, готовых уехать, отправят в 17:30 в субботу, 16 апреля.

Сообщение об этом появилось на странице городского головы Лозовой Сергея Зеленского. Впоследствии он также записал видео обращение, объяснив, что его заявление не является фейковым (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Внимание Лозовчане! Прошу срочно отъехать, поезд Лозова-Хмельницкий в 17.30", – написал мэр города, не предоставив никаких других подробностей.

В комментариях к его сообщению подписчики сразу же начали обсуждать столь серьезное заявление и высказали мнение, что это фейк, а страницу мэра просто взломали хакеры.

Видео дня

Одна из комментаторов спросила у мэра, к чему такая срочность, на что он ответил: "ракетная опасность и бомбардировка возможны, что непонятно?!"

Читатели и дальше продолжали писать о том, что заявление может быть фейковым, а некоторые даже предлагали "дождаться официального заявления мэра".

Впоследствии Сергей Зеленский записал видео, на котором объяснил, что его сообщение об эвакуации не было фейком. Он подчеркнул, что есть угроза ракетных ударов по городу, но наземной угрозы на сегодняшний день нет.

"Есть вероятность увеличения ракетных обстрелов нашего города, а также бомбардировок", – сказал мэр.

Вместе с тем он призвал горожан не паниковать, добавив, что кроме поезда будет предоставлен эвакуационный автобус, который отвезет людей в Павлоград, где их встретят.

Как сообщал OBOZREVATEL, на субботу, 16 апреля, в Украине было объявлено о работе девяти гуманитарных коридоров. В первую очередь людей будут пытаться вывезти из самых горячих точек.