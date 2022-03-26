Британия отправит продовольствия на 2 миллиона фунтов стерлингов в осажденные украинские регионы

Правительство Британии объявило, что страна отправит продовольствие в районы Украины, которые окружены российскими оккупантами. Общая сумма составит два миллиона фунтов стерлингов.

Об этом пишет издание SkyNews. По данным министерства иностранных дел, склады в Польше и Словакии уже готовятся грузить товары.

Около 25 грузовиков будут доставлены автомобильным и железнодорожным транспортом в наиболее нуждающиеся населенные пункты Украины. Они прибудут в страну в начале следующей недели.

Как отметила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, такая помощь жизненно необходима для людей в оккупированных украинских городах.

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"Это жизненно важное пожертвование продуктов питания и припасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России", – сказала британская чиновница.

Ранее стало известно, что в Евросовете приняли решение об увеличении первоначального бюджета в помощь Украине на дополнительные 500 млн евро – сумма удваивается до 1 млрд евро. Средства пойдут как на предоставление оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военного оборудования и платформ, предназначенных для доставки оружия в оборонительных целях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Китай предоставит Украине дополнительные 1,6 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи. Такое решение было принято властями страны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Творцы популярного игрового шутера Fortnite – американская компания Epic Games – собрали более 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Японский миллиардер Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 млн долларов. Ему принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber.

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