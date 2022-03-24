Создатели популярной игры Fortnite собрали 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Творцы популярного игрового шутера Fortnite – американская компания Epic Games – собрали более 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Однако сбор средств еще не окончен – он продлится до 3 апреля.

Об этом говорится на официальном сайте игры. Отмечается, что собранная сумма состоит из:

всех доходов от внутриигровых продаж;

комиссии, которую создатели игровых консолей Xbox собирают за предметы, купленные игроками в Fortnite.

При этом отмечается: средства перечисляются гуманитарным организациям практически в режиме реального времени. Т.е., разработчики игры не ожидают до конечного срока сбора средств, а передают поступающие деньги в кратчайшие сроки.

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"Мы не дожидаемся поступления самих средств с нашей платформы или от платёжных партнёров, так как обработка некоторых транзакций может занимать много времени. Получив отчёт о транзакции, мы записываем её и отправляем соответствующую сумму в гуманитарные организации в течение нескольких дней", – объяснили в Epic Games.

Сами же средства передают Украине через ряд гуманитарных организаций. В частности:

UNICEF;

Direct Relief;

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Всемирную продовольственную программу.

Как известно, ранее финансовую поддержку Украине в войне с Россией уже оказали разработчики популярных игр. В частности:

студия CD Projekt RED (The Witcher 3: Wild Hunt (известной как "Ведьмак-3") и Cyberpunk 2077) пожертвовала1 млн злотых (более 7 млн грн по актуальному курсу);

компания Bungie (создатели медиафраншизы боевой фантастики Halo) – 100% выручки за первые 48 часов благотворительной кампании Game2Give;

11 bit studios (авторы This War of Mine) – пообещали перечислить недельную выручку с ее продажи в Украинский Красный Крест.

Как сообщал OBOZREVATEL, японский миллиардер Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 млн долларов. Ему принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber.

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