Евросоюз удвоил помощь Украине: сколько денег и на что выделили

В Евросовете приняли решение об увеличении первоначального бюджета в помощь Украине на дополнительные 500 млн евро. Так, сумма удваивается до 1 млрд евро.

Средства пойдут как на предоставление оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военного оборудования и платформ, предназначенных для доставки оружия в оборонительных целях. Срок действия меры помощи также продлевается на 12 месяцев, говорится на сайте Евросовета.

"Мы будем и впредь поддерживать Украину против агрессии России и невыразимых страданий, которые она причиняет украинскому населению. Дополнительные 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира – еще один признак поддержки ЕС украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения", – сказал Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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В ЕС потребовали, чтобы РФ прекратила свои военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины. А также уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о средствах, которые международные финансовые организации выделяют на помощь нашему государству во время войны, которую развернула РФ. Глава Кабмина указал, что на днях руководители крупнейших фининститутов обнародовали совместное заявление, где анонсировали программы поддержки.

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