Биткоин взлетит до $400 тысяч: инвестор спрогнозировал бурный рост криптовалюты
Директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Майнерд прогнозирует, что биткоин подорожает до 400 тысяч долларов.
Ситуация на рынках, скорее всего, будет развиваться подобно ситуации после эпидемии испанского гриппа в 1918 году. Тогда после завершения эпидемии экономика начала бурно развиваться, отметил Майнерд. Об этом сообщает bits.media.
По его словам, хотя эпидемия и повлияла на рынок, но она не затронула цены на золото.
"Курс биткоина в 400 тысяч долларов я взял, основываясь на капитализации золота. Ведь криптовалюта во многих аспектах удобнее и привлекательнее золота", – отметил инвестор.
В то же время Майнерд считает, что последнее подорожание монеты могли вызвать розничные инвесторы.
"Есть некоторое спекулятивное безумие на рынке. Возможно, стоит вывести часть средств из криптовалют", – резюмировал он.
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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