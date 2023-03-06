Блог | Юрий Гудыменко: Binance скоро не будет, как росы на солнце, или какой сюрприз ожидает самую большую криптобиржу

Проезжал через Варшаву, встречался с некоторыми людьми. Поляки хотят загнать под санкции "Ашан" и "Леруа Мерлен", которые остались в России и помогают оккупационной армии. Прилетел в США – здесь на "Ашан" всем плевать, все говорят о Binance и о том, что скоро его не будет, как росы на солнце.

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Далее текст на языке оригинала:

Binance наразі є найбільшою криптобіржею у світі, сильно децентралізованою, яка діє не стільки за правилом "одна рука не знає, що робить інша", скільки за правилом "моя криптохата з краю". "Бінанс" працює з санкційним Іраном (з 2018 року транзакцій на $7,8 млрд, майже вся сума перетікала між біржею та найбільшим іранським гравцем Nobitex, що прямо публікує інструкції з обходу міжнародних санкцій). Плюс зв‘язки з Китаєм, плюс співпраця з Росією – в принципі, деяка нервовість США зрозуміла.

При цьому нервовість США має цікаву особливість: вона передається іншим країнам. Ну, так якось виходить. Починає тривожитись Вашингтон, а за пів року вже пів планети обговорює тривожні питання. І Україна серед них.

Це я до того, що поки що ми в плані санкцій не мали неоднозначних з моральної точки зору питань. Але вони будуть. І коли США приб‘є "Бінанс" – а судячи з усього, так буде, і буде досить скоро – то і нам доведеться це робити. Або навіть діяти з упередженням. Тому що на одному боці вагів будуть зручність для волонтерства і залученість тисяч українців, а з іншого боку – співпраця "Бінансу" з Росією, Китаєм та Іраном і позиція США з цього приводу.

Тож вибір буде непростий, але зробити його доведеться. І вгадайте, яким він буде.

P.S. Не заздрю тому, кому прийдеться приймати рішення.

P.P.S. Якщо в вас на Binance гроші лежать, ви ж хоч тоді за новинами слідкуйте, бо сюрприз мо‘ бути неприємним.