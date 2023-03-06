newspaper
img
Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
Блогер

Блог | Юрий Гудыменко: Binance скоро не будет, как росы на солнце, или какой сюрприз ожидает самую большую криптобиржу

Binance скоро не будет, как росы на солнце, или какой сюрприз ожидает самую большую криптобиржу

Проезжал через Варшаву, встречался с некоторыми людьми. Поляки хотят загнать под санкции "Ашан" и "Леруа Мерлен", которые остались в России и помогают оккупационной армии. Прилетел в США – здесь на "Ашан" всем плевать, все говорят о Binance и о том, что скоро его не будет, как росы на солнце.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала:

Binance наразі є найбільшою криптобіржею у світі, сильно децентралізованою, яка діє не стільки за правилом "одна рука не знає, що робить інша", скільки за правилом "моя криптохата з краю". "Бінанс" працює з санкційним Іраном (з 2018 року транзакцій на $7,8 млрд, майже вся сума перетікала між біржею та найбільшим іранським гравцем Nobitex, що прямо публікує інструкції з обходу міжнародних санкцій). Плюс зв‘язки з Китаєм, плюс співпраця з Росією – в принципі, деяка нервовість США зрозуміла.

При цьому нервовість США має цікаву особливість: вона передається іншим країнам. Ну, так якось виходить. Починає тривожитись Вашингтон, а за пів року вже пів планети обговорює тривожні питання. І Україна серед них.

Це я до того, що поки що ми в плані санкцій не мали неоднозначних з моральної точки зору питань. Але вони будуть. І коли США приб‘є "Бінанс" – а судячи з усього, так буде, і буде досить скоро – то і нам доведеться це робити. Або навіть діяти з упередженням. Тому що на одному боці вагів будуть зручність для волонтерства і залученість тисяч українців, а з іншого боку – співпраця "Бінансу" з Росією, Китаєм та Іраном і позиція США з цього приводу.

Тож вибір буде непростий, але зробити його доведеться. І вгадайте, яким він буде.

P.S. Не заздрю тому, кому прийдеться приймати рішення.

P.P.S. Якщо в вас на Binance гроші лежать, ви ж хоч тоді за новинами слідкуйте, бо сюрприз мо‘ бути неприємним.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...