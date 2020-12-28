Банки объяснили, когда украинцы могут рассчитывать на отсрочку по кредитам

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Банки объяснили, когда украинцы могут рассчитывать на отсрочку по кредитам

Украинские банки готовы пойти на уступки клиентам и перенести платежи по кредитам на месяц из-за локдауна. Однако перед этим финучреждения разбираются действительно ли это необходимо.

"Когда у клиентов появляются сложности с финансами, тут важен диалог. Продажи активов, бизнеса и уступка долга – это последний рубеж в отношении банка и клиента. В 2020 году мы работали с конкретными обращениями клиентов, пытались изучить проблему, понять ее суть", – заявил директор департамента корпоративного бизнеса частного сектора "Укрэксимбанка" Александр Иснюк в комментарии UBR.

По его словам, есть отрасли, которые больше пострадали от коронавируса и карантина – отели, торговые центры, авиаперевозки. Для них банки идут навстречу в первую очередь.

"Но хочу обратить внимание: мы пытались понять, кто из обратившихся клиентов действительно пострадал и нуждался в переносе платежа... Если у клиента выручка стала меньше, а обязательные платежи не изменились, то он действительно не может погашать кредит. Это влияние внешних факторов. В данной ситуации банк-партнер готов идти на диалог и переносить клиенту платежи", – резюмировал Иснюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, началом локдауна в Украине выбрали 8 января, поскольку именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

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