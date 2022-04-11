Арестованную яхту Медведчука передали АРМА: опубликовано решение суда

Арестованная 92-метровая яхта Виктора Медведчука Royal Romance перешла в распоряжение украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Арест на эту яхту Украина наложила 16 марта 2022 года.

Решение о передаче яхты АРМА принял Лычаковский районный суд г. Львов. Документ оказался в распоряжении СМИ.

В постановлении суда указано, что яхта в дальнейшем будет продана. Сейчас судно находится в порту города Риека в Хорватии.

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92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов. Само судно стоит более 200 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук еще в 2021 году пытался спрятать яхту Royal Romance от санкций. Тогда семья Медведчука провела махинации, которые позволили избежать ареста судна в связи с санкциями СНБО Украины.

Ранее судном владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко.

Однако позже яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd также с Маршалловых островов. Смена владельца произошла именно тогда, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции из-за подозрения в финансировании терроризма.