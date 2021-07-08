Медведчуку удалось скрыть от санкций пятипалубную яхту стоимостью $200 миллионов. Видео

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук спрятал в офшорах пятипалубную яхту Royal Romance. Судно имеет длину почти в 100 метров и стоит $200 миллионов.

Об этом говорится в расследовании Слідства.Інфо. В период между введением санкций в отношении Медведчука и арестом его имущества, роскошная яхта, которая была зарегистрирована на жену нардепа Оксану Марченко, сменила собственника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сейчас судно формально не имеет связи с семьей кума президента РФ Владимира Путина.

По данным ресурса equasis.org, 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd с Маршалловых островов. Такой фирмы нет в декларации Медведчука.

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С помощью ресурса Marine Traffic журналисты выяснили, что уже после переоформления яхта путешествовала побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, Марченко опубликовала в Instagram фото с геолокации "Хорватия".

Это может свидетельствовать о том, что семья Медведчука и дальше пользуется судном, которое формально ей больше не принадлежит.

Яхта Royal Romance имеет лифт, большой бассейн и водопад. Номера рассчитаны на 14 гостей и 22 членов экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а также сам Медведчук и его жена Марченко. Основание – финансирования терроризма. Активы супругов были заблокированы.