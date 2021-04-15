Арахамия заявил, что "Мотор Сич" была продана в офшорах за 700 млн долларов

Контрольный пакет акций "Мотор Сич" был продан в офшорах за более чем 700 млн долларов с нарушениями.

В частности, без разрешения Антимонопольного комитета за средства предоставленных китайскими государственными банками кредитов. Ведется уголовное расследование, окончательного решения по предприятию пока нет. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.

"Кто-то имеет 700 млн долларов где-то в офшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить", – резюмировал глава фракции, указав, что в Украине налоги не были уплачены.

До этого на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.

Позже Китай потребовал от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые инвестировали в "Мотор Сич".

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