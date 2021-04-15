Арахамія заявив, що "Мотор Січ" була продана в офшорах за 700 млн доларів

Контрольний пакет акцій "Мотор Січ" був проданий в офшорах за більш ніж 700 млн доларів з порушеннями.

Зокрема, без дозволу Антимонопольного комітету за кошти наданих китайськими державними банками кредитів. Ведеться кримінальне розслідування, остаточного рішення по підприємству поки немає. Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, китайський покупець прийшов в АМКУ за дозволом через рік після придбання контрольного пакета, проте в ході розслідування Комітету з'ясувалося, що акції купували пов'язані особи, а значить, вони повинні були отримати дозвіл до угоди.

"Хтось має 700 млн доларів десь в офшорах. З цим доведеться розбиратися, і точно в кримінальній площині це буде відбуватися", – резюмував глава фракції, вказавши, що в Україні податки не були сплачені.

До цього на засіданні Ради національної безпеки і оборони ухвалили рішення про повернення підприємства "Мотор Січ" в держвласність.

Пізніше Китай вимагав від України захистити інтереси китайських бізнесменів, які інвестували в "Мотор Січ".

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