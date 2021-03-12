Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"
Китай потребовал от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые инвестировали в предприятие "Мотор Сич".
"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, передает Sina.
Таким образом китайское правительство отреагировало на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели. По его словам, по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СБУ три года расследует дело о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич". Однако о его результатах ничего не сообщает.
Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов.
Процесс против государства Украина по иску китайских инвесторов "Мотор Сичи" в международном арбитраже будут вести три крупные юридические компании с американскими корнями.