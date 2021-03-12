Китай отреагировал на решение Украины национализировать 'Мотор Сич'

Китай потребовал от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые инвестировали в предприятие "Мотор Сич".

"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, передает Sina.

Таким образом китайское правительство отреагировало на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели. По его словам, по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.

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