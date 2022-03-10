Жилье во Львове взлетело в цене, суммы достигают огромных отметок: свободных мест больше нет

Во Львове резко подорожала аренда квартир. Недвижимость в среднем обойдется в 1 тыс. долларов, при этом цена постоянно растет, а свободной недвижимости уже нет. Более 200 тыс. украинец переехали в город из-за военных действий в Киеве, Харькове, Суммах, Чернигове и других городов. Украинцы спасались от российских ракет, а отдельные собственники недвижимости решили на этом заработать.

Как пишет издание UBR, о дефиците говорят как риелторы, так и мэр Львова. Согласно его заявлению, по состоянию на 7 марта в город прибыли 200 тысяч человек. Власти задействовали 440 учреждений образования и культуры для их размещения. Также в этом помогли 85 религиозных организаций, однако даже с этим учетом уже сейчас город, чье население на начало 2021 года немногим превышало 700 тысяч человек, уже находится "на пределе своих возможностей".

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О дефиците жилых помещений заявляют и в АСНУ, чьи западноукраинские отделения к 5 марта предоставили бесплатную помощь по обеспечению жильем 100 тысяч человек. В среднем цена составляет около тысячи долларов за квартиру, хотя еще несколько месяцев назад была в несколько раз меньше.

"Я долго искал квартиру, но нашелся только вариант за три тысячи долларов. Квартира маленькая, холодная, далеко от центра. И вместе со мной ее уже три человека смотрели, предложили больше и успели ее забрать", – рассказывает OBOZREVATEL временный переселенец из Киева Николай.

Напомним, в Харькове оккупанты обстреляли "Градами" мирное население. Из-за обстрела в городе погибли большое количество гражданских.

Российская армия нарушает все какие-либо правила ведения войны, это будет доказано в суде потом – и президент РФ Владимир Путин обязательно предстанет перед Гаагой. Об этом заявили в МВД.