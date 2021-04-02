Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів: OBOZREVATEL публікує список

Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топ-контрабандистів. У розпорядження OBOZREVATEL потрапив ексклюзивний список українців, які з "чорного списку". Серед них відомий одесит Вадим Альперін, якого називають головним контрабандистом Одеси, і Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".

Як передають джерела, всього в списку знаходяться десять осіб зі Львова, Закарпатської області, Одеси, Чернівців, Чернівецької області.

Список "топ-контрабандистів", які потрапили під санкції:

Бокало Іван Васильович (Львів);

Як стверджували в ЗМІ, він має відношення до організації на Львівській митниці корупційної схеми, за допомогою якої з пунктів пропуску на добу отримують близько 2 млн доларів.

Пересоляк Валерій Іванович (Закарпатська область);

Він, за даними Наші гроші, має відношення до пропуску без оформлення вантажів з Італії. Йому належить "Футбольний клуб "Минай" (Закарпаття)" з однойменного села на околиці Ужгорода. Пересоляк багато років працював на митниці, остання посада перед звільненням – заступник начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.

Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);

Єрімічук Олександр Володимирович (Чернівці);

Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);

Альперін Вадим Олександрович (Одеса);

Чудаков Олександр Леонідович (Одеса);

Шерман Віктор Бенедиктович (Одеса);

Кравченко Олександр Миколайович (Одеса);

Дідух Володимир Степанович (Львів).

"У цей день особи, які займалися" великий розпродажем "стратегічних підприємств, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю і майбутнім України, отримують по заслугах", – заявив президент Володимир Зеленський.

Що вирішила Рада нацбезпеки:

введені персональні санкції проти 10 осіб, причетних до контрабанди;

відсторонені десятки чиновників на митниці;

повернуто в держвласність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс"

розпочато роботу Центру протидії дезінформації.

За матеріалами Служби безпеки України буде вжито низку заходів щодо припинення діяльності контрабандних угрупувань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи. Відповідні рішення, ґрунтуючись на даних СБУ, передає пресслужба СБУ.

"Служба безпеки чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І результати роботи це підтверджують. Так, протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн грн", – заявив Іван Баканов, голова СБУ.

Загалом було знешкоджено 3 організованих злочинних угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.

Незабаром OBOZREVATEL підготує детальну інформацію про українців, які потрапили в "чорний список" РНБО.

Новина доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому засіданні РНБО 19 березня ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топ-чиновників часів Віктора Януковича.