Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів: OBOZREVATEL публікує список
Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топ-контрабандистів. У розпорядження OBOZREVATEL потрапив ексклюзивний список українців, які з "чорного списку". Серед них відомий одесит Вадим Альперін, якого називають головним контрабандистом Одеси, і Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".
Як передають джерела, всього в списку знаходяться десять осіб зі Львова, Закарпатської області, Одеси, Чернівців, Чернівецької області.
Список "топ-контрабандистів", які потрапили під санкції:
Бокало Іван Васильович (Львів);
Як стверджували в ЗМІ, він має відношення до організації на Львівській митниці корупційної схеми, за допомогою якої з пунктів пропуску на добу отримують близько 2 млн доларів.
Пересоляк Валерій Іванович (Закарпатська область);
Він, за даними Наші гроші, має відношення до пропуску без оформлення вантажів з Італії. Йому належить "Футбольний клуб "Минай" (Закарпаття)" з однойменного села на околиці Ужгорода. Пересоляк багато років працював на митниці, остання посада перед звільненням – заступник начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.
Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);
Єрімічук Олександр Володимирович (Чернівці);
Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);
Альперін Вадим Олександрович (Одеса);
Чудаков Олександр Леонідович (Одеса);
Шерман Віктор Бенедиктович (Одеса);
Кравченко Олександр Миколайович (Одеса);
Дідух Володимир Степанович (Львів).
"У цей день особи, які займалися" великий розпродажем "стратегічних підприємств, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю і майбутнім України, отримують по заслугах", – заявив президент Володимир Зеленський.
Що вирішила Рада нацбезпеки:
введені персональні санкції проти 10 осіб, причетних до контрабанди;
відсторонені десятки чиновників на митниці;
повернуто в держвласність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс"
розпочато роботу Центру протидії дезінформації.
За матеріалами Служби безпеки України буде вжито низку заходів щодо припинення діяльності контрабандних угрупувань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи. Відповідні рішення, ґрунтуючись на даних СБУ, передає пресслужба СБУ.
"Служба безпеки чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І результати роботи це підтверджують. Так, протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн грн", – заявив Іван Баканов, голова СБУ.
Загалом було знешкоджено 3 організованих злочинних угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.
Незабаром OBOZREVATEL підготує детальну інформацію про українців, які потрапили в "чорний список" РНБО.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому засіданні РНБО 19 березня ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топ-чиновників часів Віктора Януковича.