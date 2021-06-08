Шмыгаль заявил, что в Кабмине готовят законопроекты по требованию МВФ

Украинское правительство работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Это может напрямую повлиять на получение макрофинансовой помощи от ЕС. Кроме того, было проведено совещание.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Вместе с председателями комитетов Верховной Рады работаем над принятием законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что проведено совещание с представителями парламента при участии Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства энергетики по формированию повестки дня.

Напомним, в Европейской комиссии заявили, что предоставление транша макрофинансовой помощи для Украины зависит в первую очередь от проведения реформы системы правосудия. Также к ключевым требованиям относят и выполнение условий МВФ, которые касаются сохранения независимости НАБУ.

Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова отметила, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро, которые поступят в общий фонд бюджета. "Но главное – это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ – это базовое требование. Мы не можем даже произвести оценку прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", – добавила Матернова.

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