Шмыгаль заявил, что в Кабмине готовят законопроекты по требованию МВФ
Украинское правительство работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Это может напрямую повлиять на получение макрофинансовой помощи от ЕС. Кроме того, было проведено совещание.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Вместе с председателями комитетов Верховной Рады работаем над принятием законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проведено совещание с представителями парламента при участии Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства энергетики по формированию повестки дня.
Напомним, в Европейской комиссии заявили, что предоставление транша макрофинансовой помощи для Украины зависит в первую очередь от проведения реформы системы правосудия. Также к ключевым требованиям относят и выполнение условий МВФ, которые касаются сохранения независимости НАБУ.
Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова отметила, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро, которые поступят в общий фонд бюджета. "Но главное – это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ – это базовое требование. Мы не можем даже произвести оценку прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", – добавила Матернова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всемирный банк одобрил для Украины новый кредит стоимостью $90 млн в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация". Средства будут потрачены на закупку вакцин и проведение прививок среди населения.
В переговорах между МВФ и Украиной осталось два ключевых вопроса – антикоррупционные реформы и закон о Высшем совете правосудия. При этом касательно других условий практически достигли соглашений.