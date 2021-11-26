Зеленский назвал запуск "Северного потока-2" главной угрозой для Украины

Главным вызовом для Украины является запуск российского газопровода "Северный поток-2", который фактически "убьет" транзит газа через Украину. Поэтому не менее важным вызовом является продление контракта на транспортировку российского газа в Европу через украинскую ГТС.

Об этом во время пресс-марафона, который транслируется на YouTube-канале "Офис президента Украины", рассказал президент Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул: едва ли не единственным выходом для Украины из сложившейся ситуации является скорейшее внедрение реформы термомодернизации.

"Сейчас вызов № 1 – это 2025 год, когда заканчивается контракт на транзит газа. Я считаю, что это будет сложный момент. Мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. Быстро, а не так, как это было - всего 30 домов было модернизировано за всю реформу", – сказал президент.

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По словам главы государства, смысл реформы термомодернизации заключается в том, что она обеспечит энергонезависимость Украины. Ведь ее внедрение хоть и будет стоить для государства 300 млрд грн, но позволит гражданамвдвое меньше платить за газ. Хотя, признается Зеленский, воплотить ее в жизнь будет трудно.

"Для государства эта реформа будет стоить 300 млрд грн – это если модернизировать все многоэтажные дома, школы, коммунальные учреждения и т.д. Это очень сложная реформа. Таких объемов никогда не было, и таких денег сегодня в стране нет. Но я считаю, что для меня и будущей власти – это главная реформа по энергонезаисимости государства", – отметил Зеленский.

Он уверяет: модернизация ряда домов уже в 2022 году продемонстрирует, что они потребляют в 2 раза меньше газа. "Я не знаю, получится ли у нас, но мы покажем, что в ближайшие 2 года это будет несколько тысяч домов. Не 30, а несколько тысяч", – пообещал он.

В то же время Зеленский акцентировал на необходимости увеличения добычи Украиной собственного газа, с одной стороны. И уменьшить потребление до объемов добычи топлива – с другой.

"Надо увеличивать добычу газа. Но мы сегодня добываем 60% от всего газа, который необходим нашим потребителям. Поэтому наша задача на ближайшие годы сделать так, чтобы наши потребности и были на уровне 60%. Сделать так, чтобы нашего собственного газа было достаточно", – сказал президент.

Из-за сокращения Россией поставок газа в Европу, топлива на всех может не хватить. В итоге некоторые украинские города, например, Мариуполь, имеют все шансы остаться без газа.

Об этом советница министра энергетики Лана Зеркаль написала для издание ЕП. По ее словам, чтобы не лишиться газа, Украине придется перенастраивать свою газотранспортную систему.

При этом по ее словам ситуацию все еще можно исправить. "Северный поток-2" достроен, но до сих пор не запущен. А сертификация продлится до конца года или даже весны 2022-го. Пока не запущен новый газопровод, РФ не может справится без украинской газотранспортной системы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти пытаются недопустить отключений электроэнергии в Украине. Для этого принимается ряд мер, среди которых – импорт угля с помощью кораблей, а также усиленная работа АЭС. Эти меры применяются не только из-за дефицита топлива, но и для того, чтобы не жечь дорогой газ.