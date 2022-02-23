Запрет на продажу госдолга и удар по приближенным Путина: Британия рассматривает все варианты санкций против России

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
358
Великобритания готова расширят санкции против России
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Великобритания уже рассматривает все возможные варианты санкций против России, которая признала "независимость" террористов из "Л/ДНР" и открыто посягнула на территориальную целостность Украины. В частности, в Британии планируют остановить продажу российского госдолга в Лондоне.

Такие планы озвучила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в колонке для The Times. "Президент [РФ] Путин подрывает безопасность и стабильность в Европе. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги, чтобы остановить его", – написала Трасс.

Новые санкции будут введены, если Россия откажется вывести войска с территории Украины, уточнила глава британского МИД. При этом Британия уже применила против России первый пакет санкций.

Видео дня

"Мы ввели в действие наш самый жесткий режим санкций против России. Рассматриваются все варианты. Эта первая волна нацелена на лиц и компании, наиболее близкие к Кремлю", – объяснил Трасс.

Среди следующих ограничений планируются:

  • меры по ограничению торговых возможностей России, в частности запрет на экспорт из Британии в РФ ряда высокотехнологичных товаров. "Это на годы подорвет развитие военно-промышленной базы России", – уверена Трасс.

  • запрет на продажу российского суверенного долга в Лондоне. Как рассказала Трасс агентству Reuters, этот шаг будет применяться в сотрудничестве с другими западными партнерами Британии.

  • санкции против ключевых российских олигархов и организаций.

"Со временем даже те, кто близок к президенту Путину, начнут воспринимать принятые им на этой неделе решения как нанесенную самому себе рану", – заявила Трасс. Под решениями подразумевается признание "независимости" т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, первый пакет британских санкций против России уже включает ограничения для трех российских олигархов – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также пяти российских банков – "России", Промсвязьбанка, ИС Банка, Черноморского банка развития и реконструкции, Генеральный банка. Эти санкции подразумевают заморозку активов.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, какие санкции против России ввели разные страны. Меры принимают не только западные государства. Ограничения, например, уже ввела Япония.

Обращение OBOZREVATEL
ВеликобританияВойна на ДонбассеСанкции против РоссиисанкцииРоссияРоссия - страна-агрессорЭлизабет Трасс