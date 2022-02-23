Запрет на продажу госдолга и удар по приближенным Путина: Британия рассматривает все варианты санкций против России

Великобритания уже рассматривает все возможные варианты санкций против России, которая признала "независимость" террористов из "Л/ДНР" и открыто посягнула на территориальную целостность Украины. В частности, в Британии планируют остановить продажу российского госдолга в Лондоне.

Такие планы озвучила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в колонке для The Times. "Президент [РФ] Путин подрывает безопасность и стабильность в Европе. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги, чтобы остановить его", – написала Трасс.

Новые санкции будут введены, если Россия откажется вывести войска с территории Украины, уточнила глава британского МИД. При этом Британия уже применила против России первый пакет санкций.

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"Мы ввели в действие наш самый жесткий режим санкций против России. Рассматриваются все варианты. Эта первая волна нацелена на лиц и компании, наиболее близкие к Кремлю", – объяснил Трасс.

Среди следующих ограничений планируются:

меры по ограничению торговых возможностей России, в частности запрет на экспорт из Британии в РФ ряда высокотехнологичных товаров. "Это на годы подорвет развитие военно-промышленной базы России", – уверена Трасс.

запрет на продажу российского суверенного долга в Лондоне. Как рассказала Трасс агентству Reuters, этот шаг будет применяться в сотрудничестве с другими западными партнерами Британии.

санкции против ключевых российских олигархов и организаций.

"Со временем даже те, кто близок к президенту Путину, начнут воспринимать принятые им на этой неделе решения как нанесенную самому себе рану", – заявила Трасс. Под решениями подразумевается признание "независимости" т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, первый пакет британских санкций против России уже включает ограничения для трех российских олигархов – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также пяти российских банков – "России", Промсвязьбанка, ИС Банка, Черноморского банка развития и реконструкции, Генеральный банка. Эти санкции подразумевают заморозку активов.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, какие санкции против России ввели разные страны. Меры принимают не только западные государства. Ограничения, например, уже ввела Япония.