"Северный поток-2", банки и даже футбольный клуб: какие санкции против России вводят разные страны

Целый ряд стран мира отреагировал санкциями против России в ответ на признание президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" "Л/ДНР". В частности, 23 февраля президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора "Северного потока-2", компании Nord Stream 2 AG.

О том, какие меры ввели и планируют ввести государства мира против РФ, – читайте в материале OBOZREVATEL.

США

Штаты ввели санкции против банков "ВЭБ.РФ" и Промсвязьбанк, а также физлиц, считающихся близкими к Путину, – сыновей главы ФСБ Александра Бортникова, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко, сообщается на сайте Минфина США.

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Президент Штатов Джо Байден 22 февраля заявил, что власти вместе с ФРГ работают над тем, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". Уже 23 февраля американский лидер распорядился ввести санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG.

Кроме того, ограничения затронут российские элиты, их семьи, банки, суверенный долг РФ. Санкции против внешнего долга России означают, что страна теперь не сможет брать кредиты или торговать на международных рынках своими гособлигациями.

Также в санкционный список попали "Ростелеком" (российский провайдер цифровых услуг) и футбольный клуб ЦСКА. Кроме того, Байден заявил, что США готовы к дальнейшим шагам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

ЕС

В Европейском Союзе 23 февраля официально приняли пакет санкций против России. Решение поддержали все 27 государств ЕС.

Под ограничение попал 351 член Государственной думы, голосовавший за обращение к Путину о признании "республик". Также в списке 27 человек и объединений, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.

Однако министры иностранных дел ЕС решили не вводить санкции в отношении президента России, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозел Боррель после встречи в Париже во вторник, 23 февраля.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил 22 февраля, что сертификацию скандального газопровода "Северный поток-2" остановили. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что проект заморозили. По ее словам, Россия должна почувствовать последствия за свои действия.

Канада

Новые санкции запрещают канадцам иметь какие-либо финансовые отношения с "Л/ДНР". Вводятся санкции и против суверенного долга России, также гражданам запретили иметь дело с двумя поддерживаемыми государством российскими банками.

Оттава наложит санкции на членов российского парламента, которые проголосовали за признание "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Трюдо заявил, что ограничения "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины", пишет CBC.

Канадский премьер также объявил, что страна отправит 460 военнослужащих в Латвию. "Мы делаем это, чтобы укрепить нашу приверженность НАТО и способствовать миру и безопасности в Европе", – сказал Трюдо.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна требует от РФ объяснений своих решений. "Я поручила своему заместителю вызвать посла России для объяснения продолжающейся агрессии, нарушения международного права и пренебрежения суверенитетом Украины", – указала Жоли.

Австралия

Власти заявили, что введут санкции против конкретных лиц – восьмерых членов Совета безопасности РФ, ответственных за последние действия России. Они включат в себя запрет на посещение Австралии, а также финансовые меры.

Более масштабные санкции будут нацелены на "Л/ДНР": Австралия введет ограничения против транспортных, энергетических, телекоммуникационных и нефтегазовых предприятий в так называемых "республиках". Также меры вводятся против "ВЭБ.РФ" и нескольких других банков.

Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, после первого пакета мер введут и другие. Он назвал это "лишь началом процесса".

Япония

Санкции включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в страну, заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Reuters. Он назвал действия Москвы неприемлемым нарушением суверенитета Украины и международного права.

Великобритания

Страна вводит санкции против пяти российских банков и трех олигархов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что любые активы, которыми они владеют в Соединенном Королевстве, будут заморожены, а гражданам будет запрещен въезд.

Ограничения вводят против банка "Россия", Индустриального Сберегательного Банка (ИС Банка), Черноморского банка развития и реконструкции, Промсвязьбанка, Генерального банка, а также бизнесмена Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов.

Премьер-министр Британии уточнил, что о следующих пакетах санкций ведутся переговоры с США и ЕС. При этом представители оппозиции призвали Джонсона активизировать переговоры с международными партнерами, чтобы добиться отключения России от системы SWIFT. Также те настаивают на работе с европейскими партнерами для полной остановки скандального российского трубопровода "Северный поток-2".

Санкции вводят не только государства. Некоторые западные компании также решились на ограничения в отношении России и ее проектов. К примеру:

созданный в Германии при при участии оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG фонд "Защита климата и окружающей среды MV" отказался от поддержки газопровода.

компания финансовых технологий литовского капитала Paysera больше не будет обслуживать операции в российских рублях, а также закроет счета клиентов из РФ и ограничит отправку средств в банки этой страны и из них.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Борис Джонсон заявил, что на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР", есть российские военные, что приравнивается к вторжению РФ в Украину. Это представляет серьезную угрозу территориальной целостности Украины.