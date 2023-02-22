Замораживание активов и запрет на въезд: ЕС продлил санкции против Лукашенко и его окружения

Санкции ЕС в виде визовых запретов и замораживания активов против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения будут дейстововть еще минимум 1 год. Соответствующее решение приняли послы стран Евросоюза.

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Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он отметил, что под ограничения попали:

195 физических лиц;

34 организации из Беларуси.

"Послы ЕС согласовали продление на 1 год визовых запретов/заморозки активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси. Включая Лукашенко и его ближайшее окружение", – говорится в сообщении.

В то же время Польша 21 февраля закрыла последний действующий пункт пропуска Кукурыки-Козловичи для передвижения грузовых транспортных средств из Беларуси. Приостановка движения будет применяться до того времени, пока беларусские власти не снимут ограничения с польских перевозчиков.

Кроме того, Франция и Канада призвали своих граждан покинуть Беларусь. А также избегать поездок в эту страну.

Санкции продлили и для России

Продлил ЕС санкции и для РФ. Так, введенные ограничения за аннексию территории Украины теперь будут действовать до 24 февраля 2024 года.

"Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права. Ввиду продолжающихся незаконных действий РФ против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", – говорится в решении.

Решение ЕС касается санкций, которые были введены против России 23 февраля 2022 года. Причиной стало "признание" ею т.н. "ЛДНР".

Позже – 6 октября 2022 года – эти санкции были расширены. Это стало ответом союза на аннексию Россией Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же Совет Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам включил Россию в "черный список ЕС". Туда попадают государства и территории, не выполняющие рекомендации союза по прозрачности налогообложения и минимальным стандартам по противодействию размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

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