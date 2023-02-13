Франция и Канада призвали своих граждан покинуть Беларусь: названа причина

В условиях закрытия воздушного пространства между странами Евросоюза и Беларусью, поддерживающей военную агрессию РФ против Украины, Франция призывает своих граждан безотлагательно покинуть республику. Наиболее эффективный способ – выехать на автотранспорте через границу с Литвой.

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Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Франции. С 13 февраля единственным пунктом пропуска остается Брест-Тересполь.

"В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия воздушного пространства между Беларусью и государствами-членами Евросоюза любые поездки в Беларусь остаются формально нецелесообразными", – указали дипломаты.

Аналогичное сообщение появилось и на сайте МИД Канады. Там также призвали своих граждан покинуть Беларусь и избегать поездок в страну.

"Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Беларуси крайне ограничены. Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем", – указано в сообщении.

Напомним, что власти США призвали американских граждан не путешествовать в Россию или немедленно покинуть ее территорию, соблюдая повышенную осторожность. Объяснили это целым рядом причин: непредсказуемыми последствиями неспровоцированного полномасштабного вторжения РФ в Украину, риском преследований и неправомерных задержаний граждан Соединенных Штатов, ограниченными перелетами в Россию и из нее, препятствованием оказанию помощи американцам от посольства США, а также угрозой терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный ведущий белорусского канала Азаренок гневно раскритиковал премьера Польши Матеуша Моравецкого. Пропагандист возмущен тем, что польская стороны закрыла один из пунктов пропуска на границе с Беларусью.

"Знаете, почему бессмысленность? А его жизнь такая. Больная сволочь, этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Беларусью, заявил, что закроет и остальные", – выпалил прихвостень Лукашенко.

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