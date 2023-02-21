Польша полностью заблокировала въезд для грузовиков из Беларуси

Польша 21 февраля закрыла последний действующий пункт пропуска Кукурыки-Козловичи для передвижения грузовых транспортных средств из Беларуси. Это является ответным шагом на ограничения, наложенные на польских перевозчиков со стороны Минска.

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О таком решении главы МВД Польши Мариуша Каминского проинформировала пресс-служба правительства страны на официальном сайте. Приостановка движения будет применяться с 19:00 вторника, 21 февраля, до того времени, пока беларусские власти не снимут ограничения с польских перевозчиков.

Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе Тересполь-Брест.

В правительстве добавили, что беларусские перевозчики смогут заходить в Беларусь через Литву и Латвию.

Ранее в Минске сообщали, что на польском пункте пропуска Кукурыки будут пропускать фуры, зарегистрированные в государствах-членах ЕС или в Европейской ассоциации свободной торговли. Другие грузовики не смогут пересекать польско-белорусскую границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Франция и Канада призвали своих граждан покинуть Беларусь и избегать поездок в эту страну.

– Ранее власти США призвали американских граждан не путешествовать в Россию или немедленно покинуть ее территорию, соблюдая повышенную осторожность.

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