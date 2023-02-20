ЕС включил Россию в "черный список": РФ ожидают большие проблемы

Совет Евосоюза по экономическим и финансовым вопросам включил Россию в "Черный список ЕС". Туда попадают государства и территории, не выполняющие рекомендации союза по прозрачности налогообложения и минимальным стандартам по противодействию размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения. До сих пор таких в мире было всего 14.

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Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: до РФ в "Черном списке ЕС" не было ни одного государства Европы, Северной Америки, Азии, Африки.

При этом нардеп подчеркнул: теперь Россию ожидают серьезные проблемы. Ведь попадающие в этом список страны и их резиденты "могут на себе протестовать так называемые "налоговые и неналоговые защитные меры". Перечень которых достаточно широк:

от ограничений на освобождение от налогообложения дивидендов;

до отказа от финансирования операций и заключения торговых контрактов.

"Следующим логическим шагом должно стать исключение государства-агрессора из FATF [Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег)]", – резюмировал нардеп.

Что говорят в России

В то же время в самой РФ уже назвали это решение политическим. А также заверили, что последствий для экономики и бюджета страны оно не возымеет.

"Это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться", – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Финансовое состояние РФ ухудшается

В то же время санкции и связанное с ними ухудшение финансового состояния РФ вынудили ее власти продавать золото из Фонда национального благосостояния. Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 т драгоценного металла.

Более того, начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из него 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

Как рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, несмотря на то, что по итогам 2022 года падение ВВП России составит недостаточные для обрушения ее экономики 4,5-5%, изъятие средств из Фонда национального благосостояния свидетельствует об эффективности санкций.

"Санкции – это мягкий инструмент. ... [Но] мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста", – объяснила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне новых санкций против России ее валюта – рубль – упала до минимума с апреля-2022. 17 февраля она подешевела на 0,4%, до 75,15 рубля за доллар.

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