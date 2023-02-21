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За признание "независимости" и аннексию территорий Украины: ЕС продлил санкции против России

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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ЕС продлил санкции проотив России

Совет ЕС продлил санкции против России, введенные за аннексию территории Украины. Теперь они будут действовать до 24 февраля 2024 года.

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Cоответствующее решение опубликовано в Официальном журнале Евросоюза. В силу оно вступит 22 февраля.

"Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права. Ввиду продолжающихся незаконных действий РФ против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", – говорится в решении.

При этом подчеркивается: ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. А также в приверженности "полной реализации политики непризнания в отношении незаконной российской аннексии".

О каких санкциях идет речь

Решение ЕС касается санкций, которые были введены против России 23 февраля 2022 года. Причиной стало "признание" ею т.н. "ЛДНР".

Позже – 6 октября 2022 года – эти санкции были расширены. Это стало ответом союза на аннексию Россией Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Россия в "черном списке" ЕС

Ранее же Совет Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам включил Россию в "черный список ЕС". Туда попадают государства и территории, не выполняющие рекомендации союза по прозрачности налогообложения и минимальным стандартам по противодействию размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Теперь Россию ожидают серьезные проблемы. Ведь попадающие в этот список страны и их резиденты "могут на себе протестировать так называемые "налоговые и неналоговые защитные меры", перечень которых достаточно широк:

  • от ограничений на освобождение от налогообложения дивидендов;
  • до отказа от финансирования операций и заключения торговых контрактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции и связанное с ними ухудшение финансового состояния РФ уже вынудили ее власти продавать золото из Фонда национального благосостояния. Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 т драгоценного металла.

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