Япония отказалась вводить эмбарго на российскую нефть
Япония пока не будет вводить эмбарго на российскую нефти. Власти страны считают, что ресурсов для этого не достаточно.
Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, передает Kyodo. Так он прокомментировал предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запретить закупки российской нефти в ЕС.
"Ресурсы Японии ограничены, и трудно сразу идти в ногу со временем", – сказал Хагиуда, говоря о возможности страны присоединиться к санкциям ЕС. Он добавил, что каждое государство должно "делать то, что может".
При этом зависимость Японии от поставок российской нефти составляет всего 3,6%. Более серьезную проблему для Токио представляет отказ от российского СПГ, доля которого на японском рынке приближается к 10%.
Япония традиционно опасается роста цен на нефть и газ, так как темпы инфляции в стране напрямую зависят от энергетического рынка. Страна полностью зависит от внешних поставок, своих ископаемых энергоресурсов у нее нет.
Интересно, что в 2018 году Япония отказалась от иранской нефти. На смену иранским поставщикам пришли арабские союзники США Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам экспертов, введение эмбарго на ввоз российской нефти повлияет на экономику ЕС, но это влияние будет управляемым. Доходы граждан Евросоюза снизятся в среднем лишь на 0,2-0,3%, а это около 100 евро на взрослого европейца.
Тем не менее 4 мая постоянные представители ЕС не смогли прийти к соглашению о введении запрета на импорт российской нефти. В ходе обсуждения против выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Переговоры о деталях и механизме нефтяного эмбарго продолжатся 5 мая.
В то же время удар по доходам Кремля будет существенным. В случае введения ЕС эмбарго на российскую нефть, Россия потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет. Это – львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных.