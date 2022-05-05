Запрет нефти из России снизит доходы европейцев всего на 100 евро: прогноз

Введение эмбарго на ввоз российской нефти повлияет на экономику ЕС, но это влияние будет управляемым. Доходы граждан Евросоюза снизятся в среднем лишь на 0,2-0,3%, а это около 100 евро на взрослого европейца. В то же время удар по доходам Кремля будет существенным.

Такие прогнозы дали участники конференции в Европейском Парламенте, посвященной санкциям ЕС. Информацию обнародовал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Введение нефтяного эмбарго будет способствовать росту цен на горючее. Но если выбирать между стоимостью бензина и человеческими жизнями, то выбор должен быть очевидным, считает министр.

"Никто не любит платить больше, а потреблять меньше. Но речь не о бензине, и даже не об экономике как таковой. Речь о тысячах жизней, которые можно спасти, если военная машина путина лишится своего горючего", – подчеркнул Галущенко.

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За 2021 год Евросоюз заплатил за российские энергоносители около 88 млрд евро. Из них 70 млрд – за нефть и нефтепродукты. А военный бюджет РФ в том же году составил 62,5 млрд евро.

То есть на доходы от продажи нефти Кремль может полностью профинансировать свою военную машину, и еще останутся деньги на дополнительные вооружения. "Сегодня эти деньги, реализуемые в самолетах, ракетах и ​​танках, убивают украинцев и разрушают нашу страну", – отметил Галущенко.

Министр напомнил, что запрет на импорт российской нефти в ЕС является одним из ключевых шагов для того, чтобы ограничить возможность Путина финансировать войну. От поставок уже отказались США, Великобритания, Канада и Австралия.

"Сначала будут обрезаны поставки нефти, которая транспортируется танкерами. До конца года эмбарго распространится на трубопроводную нефть", – отметил Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз уже до 9 мая введет шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. ЕС планирует полноценно запустить нефтяное эмбарго к концу 2022 года. Однако 4 мая постоянные представители ЕС не смогли прийти к соглашению о введении запрета на импорт российской нефти.

В ходе обсуждения против выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Переговоры о деталях и механизме нефтяного эмбарго продолжатся 5 мая.

В случае введения ЕС эмбарго на российскую нефть, Россия потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет. Это – львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных.