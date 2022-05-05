Германия и Венгрия уже сейчас могут отказаться от газа из РФ: эффект будет меньше, чем от первого года коронавируса

Германия, Венгрия, которые категорически выступают против отказа от российского газа, уже сейчас могут полностью отказаться от голубого топлива из РФ. При этом эффект от такого решения был бы меньше, чем от первого года коронавируса.

Об этом в интервью ЭП рассказал член группы Ермака-Макфола, которая разрабатывает предложения об ужесточении санкций, экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный. По его словам, постепенно позиции стран ЕС о том, каким должны быть санкции и как нужно помогать Украине, меняется. В том числе может изменится позиция относительно энергетического эмбарго.

"Мы видим излом и эволюцию позиции и публичное осознание очевидного: путинский газ – это оружие массового поражения пролонгированного действия", – говорит эксперт. Представители "Нафтогаза" разработали экспертизу, согласно которой Германия, Австрий, Венгрия могут полностью отказаться от российского газа.

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"По расчетам, негативный эффект для их экономик был бы меньше, чем в первый год пандемии ковида. Однако мощные игроки, связанные с Россией, не хотят терять прибыли, и это является важным фактором. Поэтому, чтобы ввести эмбарго, нужно с одной стороны смягчить негативный эффект на экономику, а с другой – увеличивать общественное и политическое давление", – говорит эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС планирует принять новые санкции против РФ на ближайшем заседании Совета ЕС. Среди прочего планируют также ввести санкции в отношении российской нефти и расширить список банков, которые отключат от SWIFT.