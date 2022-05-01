Огромная дыра в бюджете: что сулит России нефтяное эмбарго

В случае введения ЕС эмбарго на российскую нефть, Россия потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет. Это – львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных.

Об этом а эфире телемарафона рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.Он подчеркнул: нефтяное эмбарго станет для России "очень болезненным" ударом.

"Деньги, которые Российская Федерация получает от нефти, которую продает в Европейский Союз, – это 22-24% общего бюджета России в 2021 году. Поэтому потеря этих денег – это очень серьезно. Это реально львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных. Это будет болезненно, сильно и очень важно", – сказал он.

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При этом Харченко подчеркнул, что в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, Россия не сможет найти других покупателей. "Инфраструктурно и логистически никто в мире не сможет выступить таким покупателем вместо стран Европейского Союза – потому что нет инфраструктуры. Нефтепроводы ведут именно в ЕС. Поэтому ситуация с точки зрения для РФ, мягко говоря, выглядит печально", – резюмировал он.

Ожидается, что Евросоюз уже на следующей неделе (начинается 2 мая) анонсирует шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. По предварительным данным, он планирует полноценно запустить нефтяное эмбарго к концу 2022 года. До этого же планируется постепенно вводить ограничения на импорт российской нефти.

"По словам источников, знакомых с этим вопросом, Европейский Союз намерен [внести в санкционный пакет предложение] запретить российскую нефть к концу года. А до этого – постепенно вводить ограничения на ее импорт", – сообщили в Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ с 8 марта. Австралия и Канада также перестанут импортировать российскую нефть.

Эти страны покупают у России значительно меньше энергетического сырья, чем Европа. Однако даже их шаги смогли повлиять на уровень экспорта и добычи нефти в РФ. Именно поэтому введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС является ключевым для остановки финансирования войны России в Украине.