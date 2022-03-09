Взяли пример с Украины: страны Балтии отсоединятся от энергосистем РФ и Беларуси

Страны Балтии заключили соглашение об отсоединении от российской и беларуской электросети. Сейчас сеть БРЭЛЛ соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и РФ. Украинская энергосистема тоже была "подключена" к РФ и Беларуси, но уже отсоединилась.

Отключение от БРЭЛЛ ранее было запланировано на 2025 год, но страны Балтии решили сделать это раньше. Об этом заявила парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксоне на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям.

"Хотя до 2025 года тянуть не стоит, можно сделать раньше... Министр [экономики Латвии Янис Витенбергс] обратился за поддержкой к Европе, чтобы эти решения можно было реализовать быстрее", – цитирует Индриксоне "Интерфакс".

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После отсоединения от БРЭЛЛ балтийские энергосистемы синхронизируются с европейской. Это позволит энергосистемам стран Балтии работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими странами Европы.

В то же время украинская энергосистема может синхронизироваться с европейской ENTSO-E уже на следующей неделе, то есть после 14 марта, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Процесс по состоянию на 8 марта находился на завершающей стадии.

“Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", – заявил министр.

Энергосистема континентальной Европы (ENTSO-E) – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 оператора в 36 странах Европы.

Напомним, работа украинской энергосистемы в изолированном режиме началась 23 февраля в рамках тестирования, необходимого для синхронизации с ENTSO-E. 26 февраля страна должна была звершить тест и вновь подключиться с энергосистемам РФ и Беларуси, но из-за начавшейся войны этого Киев отказался идти на такой шаг. Вместо этого Украина и ЕС ускорили процесс синхронизации.

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