"Это оружие уже на наших улицах": Галущенко призвал Европу отказаться от газа из РФ

Украина работает над своей энергетической независимостью даже во время войны и призывает Европу тоже идти по этому пути. В частности, отказаться от российского газа.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Министерства энергетики. Он подчеркнул, что Европа должна в своей политике руководствоваться новыми реалиями, с которыми столкнулся весь мир 24 февраля, когда Россия совершила военное вторжение в Украину.

"Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах... Европейцы просто должны принять решение. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть", – сказал Галущенко.

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При этом он заявил, что украинская энергосистема может синхронизироваться с европейской ENTSO-E уже на следующей неделе, то есть после 14 марта. Процесс по состоянию на 8 марта находится на завершающей стадии. Это поможет укреплению энергетической независимости Украины.

“Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", – заявил министр.

Энергосистема континентальной Европы (ENTSO-E) – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 оператора в 36 странах Европы.

Напомним, работа украинской энергосистемы в изолированном режиме началась 23 февраля в рамках тестирования, необходимого для синхронизации с ENTSO-E. 26 февраля страна должна была звершить тест и вновь подключиться с энергосистемам РФ и Беларуси, но из-за начавшейся войны этого Киев отказался идти на такой шаг. Вместо этого Украина и ЕС ускорили процесс синхронизации.

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