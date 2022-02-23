Украина будет работать в изолированном режиме от энергосистем России и Беларуси

Украина приостановила экспорт и импорт электроэнергии в рамках подготовки к будущему присоединению к энергосистеме континентальной Европы. Таким образом, с 24 февраля энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме от энергосистем России и Беларуси.

Отметим, что испытания пройдут на протяжении 3 дней – с 24 по 26 февраля 2022 года. А уже с сегодняшнего дня (23 февраля) начался первый этап испытаний.

Так, по данным оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", в текущее время Украина не осуществляет экспорт и импорт электроэнергии. В частности, отмечается, что объемы составляют:

Россия – 0 МВт/час (импорт) и 0 МВт/час (экспорт);

Беларусь – 0 МВт/час (импорт) и 0 МВт/час (экспорт);

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Польша – 0 МВт/час (импорт) и 0 МВт/час (экспорт);

Словакия – 0 МВт/час (импорт) и 0 МВт/час (экспорт);

Венгрия – 0 МВт/час (импорт) и 0 МВт/час (экспорт);

Румыния – 0 МВт/час (импорт) и 0 МВт/час (экспорт);

Молдова – 0 МВт/час (импорт) и 0 МВт/час (экспорт).

Работа в изолированном режиме предусмотрена в рамках будущего присоединения Украины к энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E). Это – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, которая объединяет 43 оператора в 36 странах Европы.

Напомним, что ранее министр энергетики Герман Галущенко заверил, что Украина пока не нуждается в импорте электрической энергии в связи с существенным профицитом. "Сейчас мы можем не импортировать, мы никаким образом не зависимы от импорта", – отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что ведомство полностью подготовило все мероприятия для работы энергосистемы в изолированном режиме. Т.е., никаких проблем от этого Украина почувствовать не должна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам американского дипломата, бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Воллкера, Украина должна стать независимой от России и Беларуси в энергетическом плане. Для этого ей нужно иметь возможность выживать не только за счет энергетических ресурсов других стран, но и собственных.