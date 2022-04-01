В Верховной Раде проголосовали за законопроект №5397, который позволяет обязать членов набсоветов приехать в Киев. Те, кто откажутся это сделать, могут уволить. И это при том, что часть членов – иностранцы, которые физически в ситуации военного положения не могут добраться до украинской столице.

Как написал на своей странице в Facebook член правления "Привата" Роман Сульжик, это дает возможность уволить львиную часть набсоветов. "Депутаты только что проголосовали закон, позволяющий властям требовать, чтобы все члены наблюдательного совета Привата явились в Киев во время военного положения и постоянно находились там - все, кто не появится, будет уволен", – написал Сульжик.

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За два дня до полномасштабного вторжения, 22 февраля, нардепы включили в законопроект правку о том, что в течение 48 часов члены Набсоветов должны приехать по месту регистрации госпредприятия. Еще до войны к этой норме отнеслись неоднозначно. Но тогда за 48 часов в Киев можно было прилететь практически из любой точки мира.

Сейчас это физически невозможно сделать. Даже депутаты, как рассказывают собеседники OBOZREVATEL, приезжают в столицу только накануне заседаний парламента, а остальное время находятся "в безопасных местах", ночуют в убежищах. Если предположить, что иностранные члены Набсовета осмелятся приехать, успеют добраться до столицы за 48 часов, найдут транспорт и на машине приедут из Польши, собравшись в офисе госпредприятия, они станут удобной мишенью оккупанта. В один день российские захватчики могут лишить, например, управления "Нафтогаза" или любого из госбанков.

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