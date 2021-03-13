"ЕС" сделала резонансное заявление о возвращение "украденных Коломойским" денег

Санкции США против прдеринимателя Игоря Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его средства – грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о "деолигархизацию" в конкретных уголовных дел и подозрения. И начать возвращение украденных средств нужно с "95 квартала".

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности", опубликованном на официальном сайте партии. "В этом контексте правоохранителям стоит ответить и на вопрос о миллионных выплатах коррупционных денег Коломойского структурам Зеленского. И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет. Так, возвращение государству денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала". Команда Зеленского в течение почти 10 лет получала от этого одиозного олигарха десятки миллионов щедрых вливаний, в том числе и путем вымывания финансовых ресурсов со счетов ограбленного ПриватБанка", – говорится в заявлении.

Как уверены в партии, Банковая взамен стремится создать дымовую завесу. Эта завеса должна отвлечь внимание общества от неспособности власти ответить на четыре ключевые вызовы:

Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.

Во-вторых, это – неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовой вакцинацией, другие, как Зеленский – провалили.

В-третьих, Офис Президента хочет замести свои следы в "Вагнергейти", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.

В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского.

"Следовало бы освободить людей Коломойского с высоких должностей в правительстве, Офисе Президента, парламенте, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, с помощью которых он продолжает влиять и зарабатывать. Исключить из фракции "Слуги народа" десятки народных депутатов, избранных по квоте Коломойского, которую ему, обманывая избирателей, предоставил лично Зеленский", – говорится в заявлении.

В "Европейской Солидарности" не верят в то, что Зеленский способен выполнить эти требования из-за его страха, что "в ответ на такие действия Коломойский расскажет Украине и всему миру, с какой глины он слепил этого Голобородько. Два года президентства. Время обещать давно прошло. Пришло время отчитываться, отчитываться нечем, а на стадионе просто засвистят".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 5 марта США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинениям в коррупции. Кроме самого предпринимателя, под ограничения попали члены его семьи.