Война в Украине ударит по 143 странам мира: прогноз МВФ

В Международном валютном фонде (МВФ) предупредили, что война в Украине, которую развязала РФ, может подорвать восстановление мира после COVID-пандемии. Финорганизация призвала центробанки действовать решительно, чтобы обуздать инфляцию, прежде чем ее станет труднее контролировать. Согласно прогнозу, спад коснется аж 143 государств, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

Об этом рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg. На следующей неделе фонд сократит свой прогноз касательно глобального роста на этот и следующий год.

"В то же время продолжающееся распространение COVID-19, на котором МВФ сосредоточил внимание на протяжении большей части последних двух лет, рискует привести к возникновению более заразных или смертоносных вариантов, что приведет к дополнительным экономическим потрясениям и дальнейшему расхождению между богатыми и бедными странами. Проще говоря: мы сталкиваемся с кризисом вдобавок к кризису", – сказала Георгиева.

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Она добавила, что вторжение России в нашу страну, "разрушительное для украинской экономики, вызывает шок по всему миру".

Цены на продукты питания и энергоносители, а также проблемы с цепочками поставок в мире продолжают способствовать росту инфляции, которая уже достигла самого высокого уровня за последние 40 лет в странах с развитой экономикой. В настоящее время МВФ прогнозирует, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем предполагалось ранее.

Напомним, МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине до $1,4 млрд. Также фонд запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению нашего государства.

Об этом рассказала Георгиева, сообщает пресс-служба фонда. Также крупнейшая финансовая организация мира работает над тем, чтобы поддержать сильно пострадавших соседей Украины, таких как Молдова.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского правительства Денис Шмыгаль с делегацией финансистов на следующей неделе отправятся в Вашингтон (США). Там будут проходить встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка.