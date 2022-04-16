Глава украинского правительства Денис Шмыгаль с делегацией финансистов на следующей неделе отправятся в Вашингтон (США). Там будут проходить встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило издание Reuters с ссылкой на источники. Вместе со Шмыгалем в Штаты отправятся министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Представители Украины проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других, а также примут участие в круглом столе относительно Украины, который будет организован Всемирным банком.

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Мероприятие , как отмечается, станет первой возможностью для украинской делегации лично встретиться с множеством финансовых чиновников из стран с развитой экономикой после вторжения России в Украину 24 февраля.

"Встреча будет больше похожа на круглый стол, чем на конференцию доноров, хотя и МВФ, и Всемирный банк создали отдельные счета для обработки и передачи пожертвований, и ожидается, что на следующей неделе будут объявлены дополнительные взносы. Это даст официальным лицам возможность обсудить физические разрушения и экономические последствия войны, а также дальнейшее функционирование банковского и финансового сектора Украины", – пишет издание.

Отметим, что президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что банк готовит пакет поддержки для Украины на сумму 1,5 миллиарда долларов. СО своей стороны исполнительный совет МВФ одобрил создание нового счета, который предоставит двусторонним донорам и международным группам безопасный способ отправки финансовых ресурсов в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд (МВФ) готов принять участие в восстановлении Украины после войны. Фонд уже начал подготовку соответствующих мер.