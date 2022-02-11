В сотни миллиардов долларов обходится Украине война с Россией

Война с Россией только в период с 2014 по 2020 год обошлась Украине в $280 млрд. Такая сумма составляет 19,9% ВВП (валовой внутренний продукт) нашей страны еще до 2014-го. Кстати, если Украина теряет менее $40 млрд в год, то Россия, по самым скромным подсчетам, – до $50 млрд.

Из-за одной лишь оккупации Крыма страна потеряла до $58 млрд. Об этом говорится в исследовании CEBR (Центр экономических и бизнес-исследований).

Война оказала серьезное влияние на торговлю и инвестиции, а также привела к значительным потерям активов и налоговых поступлений. В целом продолжающийся конфликт оказал существенное влияние на экономику Украины.

Потеря инвестиций составляет $72 млрд. Снижение экспорта страны привело к общим потерям до $162 млрд за 6 лет.

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Потерянные налоговые поступления составили до $48,5 млрд. Стоит отметить, что данные приведены лишь за 6 лет (2014-2020), хотя война продолжается уже 8-й год, поэтому реальные цифры за весь период больше.

"Наше исследование показывает цену войны с Россией для Украины в период до 2020 года. Благодаря сочетанию крупной потери активов, уменьшению налоговых поступлений и существенному удару по доверию к экономике Украины, это нанесло серьезный экономический ущерб, напрямую затронув жизнь украинцев. С тех пор потери Украины будут продолжать расти", – говорит Дуглас Маквильямс, заместитель главы и основатель Центра экономических и бизнес-исследований.

Кстати, из-за войны Россия теряет больше Украины. По оценкам экономиста и сотрудника Атлантического совета в Вашингтоне Андерса Аслунда, потери составляют 2,5-3% ВВП каждый год. Только в 2020-м РФ потеряла $44,7 млрд из-за санкций, рассказал он для "Радио свобода".

Кроме того, по оценкам министра обороны Украины Алексея Резникова, страна теряет еще $5 млрд на оккупированные территории. Но если же подсчитать долгосрочный эффект от потери инвестиционной привлекательности, ограничения экономических связей и др, объемы потери для России могут быть значительно выше.

Как заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой ОБСЕ, польским коллегой Збигневым Рау, ситуация на украинском Донбассе – это тема №1 на повестке дня, но нельзя забывать и об оккупированном Россией Крыме. Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, включая Крым.

OBOZREVATEL сообщал, что так называемые власти оккупированного Россией Крыма до конца февраля хотят подать первый иск к Украине в Арбитражный суд Крыма. Как заявил "первый вице-спикер парламента" полуострова Ефим Фикс, сумма ущерба от прекращения Украиной снабжения водой оценивается в 1,45 трлн рублей (506 млрд грн).