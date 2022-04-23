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Военная помощь Украине: Польша передала вооружения на 1,6 млрд долларов

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Польша передала Украине вооружения на 1,6 млрд долларов

Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов. Как отметили власти страны, оно предназначено для защиты не только Украины от российской агрессии, но и "польского и европейского суверенитета".

Об этом у себя в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. "Польша поставила Украине оружия на сумму около 7 млрд злотых. Это более 1,6 млрд долларов на защиту украинского, польского и европейского суверенитета!", – говорится в сообщении.

Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов
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Ранее же в Польше заявили, что могут ввести запрет на российскую нефть. При чем, сделать это страна может не дожидаясь:

  • окончания срока действия контрактов на ее закупку;

  • общеевропейского эмбарго.

В таком случае, отметим, все договоры об импорте нефти из РФ будут расторгнуты преждевременно.

В Польше признают: без экономических потерь в случае отказа от российской нефти не обойдется, ведь около 60% ее страна сейчас получает именно из России. Однако несмотря на это, польские власти все равно готовы сделать такой шаг.

"Эту цену придется заплатить. Это цена нашего участия в войне", – сказал уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Польши Петр Наимский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США предоставят Украине 800 млн долларов в качестве военной помощи. Она включает в себя гаубицы, боеприпасы для них, артсистемы, тактические дроны.