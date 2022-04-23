Военная помощь Украине: Польша передала вооружения на 1,6 млрд долларов

Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов. Как отметили власти страны, оно предназначено для защиты не только Украины от российской агрессии, но и "польского и европейского суверенитета".

Об этом у себя в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. "Польша поставила Украине оружия на сумму около 7 млрд злотых. Это более 1,6 млрд долларов на защиту украинского, польского и европейского суверенитета!", – говорится в сообщении.

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Ранее же в Польше заявили, что могут ввести запрет на российскую нефть. При чем, сделать это страна может не дожидаясь:

окончания срока действия контрактов на ее закупку;

общеевропейского эмбарго.

В таком случае, отметим, все договоры об импорте нефти из РФ будут расторгнуты преждевременно.

В Польше признают: без экономических потерь в случае отказа от российской нефти не обойдется, ведь около 60% ее страна сейчас получает именно из России. Однако несмотря на это, польские власти все равно готовы сделать такой шаг.

"Эту цену придется заплатить. Это цена нашего участия в войне", – сказал уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Польши Петр Наимский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США предоставят Украине 800 млн долларов в качестве военной помощи. Она включает в себя гаубицы, боеприпасы для них, артсистемы, тактические дроны.