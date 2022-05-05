Во Франции арестовали виллу приближенного к Путину олигарха: она приносила ему огромные деньги

Во французском Сен-Тропе арестовали виллу Copab, принадлежащую семье подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. Семья Фридмана зарабатывала ее, сдавая в аренду, что приносило 180-440 тыс. евро в месяц. Вилла была арестована в связи с санкциями Евросоюза.

Об этом сообщает The Insider. Отмечается: также была арестована квартира Фридмана в Париже. "Официально она принадлежит компании SCI, бенефициарами которой являются дочери и жена бизнесмена", – отметили аналитики.

Что известно о вилле

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Узнали о вилле журналисты "Схем". Она оформлена на дочерей олигарха вилла имеет площадь в 580 квадратных метров. А также:

бассейн;

сауны;

паркоместо под вертолет.

"Вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Бенефициарами компании в равных долях являются [дочери Фридмана] Лора и Екатерина (по 49%), еще 1% – и право решающего голоса – остается за бывшей женой Михаила Фридмана Ольгой Айзиман. На последнюю также были наложены санкции Европейского Союза", – рассказывают журналисты.

Они отмечают: оставшийся 1% принадлежит гражданину Франции Кристофу Жерарду. Который также является руководителем SNC COPAB.

Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших в санкционный список ЕС. В обосновании указано: у Фридмана крепкие связи с администрацией Путина, а бизнес он построил за счет приближенности к власти. Он также обвиняется в содействии оккупации Крыма в 2014 году.

Российский Forbes оценивал состояние олигарха в почти 12 млрд долларов. В Украине крупнейшими активами Фридмана являются Альфа-Банк и оператор мобильной связи Киевстар. По имеющейся информации, в текущее время он вышел из совета директоров этих компаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских граждан, оценив их в 620 млн долларов. Однако на самом деле, стоимость этого имущества приближается к 1 миллиарду долларов. А среди его собственников – 8 олигархов. В частности, Роман Абрамович.