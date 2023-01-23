Венгрия отзывает вето: в ЕС согласовали военную помощь Украине – СМИ

Венгрия не будет блокировать предоставление Евросоюзом Украине военной помощи в 500 млн евро. Вопрос уже согласован на уровне министров иностранных дел стран ЕС, они договорились, что Украина получит этот транш.

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Соглашение было достигнуто во время встречи министров иностранных дел ЕС 23 января, пишет Reuters. Как уточняет журналист Рикард Йозвяк, об отказе блокировать предоставление помощи Украине заявил лично представитель Венгрии.

"Сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Венгрия объявила, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины", – говорится в сообщении.

В Reuters также отмечают, что европейские министры ускорили принятие решения из-за напряженности, которую вызвал отказ Германии передать Украине танки Leopard. "По словам дипломата ЕС, пакет в 500 млн евро был одобрен вместе с дополнительными 45 млн на "нелетальное оборудование" для военной учебной миссии ЕС в Украине. Это подтвердили еще два источника после переговоров министров за закрытыми дверями", – говорится в материале.

Что предшествовало

Несколькими днями ранее Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС для Украины – 500 млн евро из Европейского фонда мира. Для этого она воздержалась при голосовании за соответствующее решение – при том, что его принятие требовало единогласного одобрения всех членов ЕС.

Впрочем, в самом ЕС были серьезно настроены выделить поддержку Украине. Для достижения чего там видели 2 варианта:

надавить на Венгрию и изменить ее решение 23 ноября во время встречи министров иностранных дел ЕС (что, судя по всему, и произошло);

принять правовой акт, позволяющий предоставить Украине помощь без согласия Венгрии.

"Небольшому пророссийскому государству, имеющему исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всему ЕС", – прокомментировал тогда планы Евросоюза один из европейских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Венгрия выступила против усиления санкций в отношении России, в частности против принятия 10-го пакета ограничений. Эту позицию аргументируют тем, что уже принятые ограничения якобы обрекают Европу на безысходность.