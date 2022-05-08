Венгрия заблокировала решение Евросоюза о введении эмбарго на российскую нефть – Bloomberg

Государства-члены Европейского Союза продолжат переговоры касательно введения эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Венгрия продолжила блокировку предложения евроблока о запрете на импорт российской нефти. Посему встреча 27 послов ЕС завершилась сегодня, 8 мая, без соглашения.

Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение следующих шести месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Союз предложил Венгрии и Словакии отсрочку по введениям санкций до конца 2024-го, Чехии – до июня того же года, поскольку они сильно зависят от российской нефти.

Однако, несмотря на предложение об отсрочке, Венгрию не удалось убедить. ЕС настаивал на введении санкций к празднованию Дня Победы в России 9 мая.

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Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Штатов) должны провести видеозвонок в воскресенье, 8 мая. Цель – обсудить войну в Украине.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство ожидает принятие эмбарго на российскую нефть и газ со стороны ЕС, как это ранее сделала Канада. Конечно, это не остановит войну моментально, но поможет нашему государству бороться с рашистами, которые станут слабее.

Из-за таких запретов у страны-террориста не будет средств для финансирования военных действий. Об этом Шмыгаль рассказал в эфире канадского CBC News, видео выступления доступно в Telegram главы Кабмина.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что страхование может стать следующим финансовым оружием, которое использует Евросоюз против страны-террориста. Официальные лица евроблока предложили запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот шаг направлен на блокирование доступа РФ к мировым рынкам.