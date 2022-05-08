Страхование может стать следующим финансовым оружием, которое использует Евросоюз против страны-террориста. Официальные лица евроблока предложили запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот шаг направлен на блокирование доступа РФ к мировым рынкам.

"По сути, это будет очень серьезным препятствием для экспорта российской нефти", – заявил Ларс Барстад, исполнительный директор компании Frontline, владеющей одним из крупнейших в мире танкерных флотов. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы от нефти и газа составили 45% федерального бюджета России в 2021 году. Российская нефть продолжает поставляться в Европу и другие государства, хотя и с возрастающими трудностями, с тех пор, как РФ вторглась в Украину .

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Предложение о страховании было предметом жестких переговоров между государствами-членами ЕС. При этом Греция, Кипр и Мальта, крупные судоходные страны, выразили обеспокоенность. У ряда греческих судовладельцев есть контракты с крупными нефтяными компаниями, такими как Chevron и Shell, на поставку российской нефти клиентам в Китае и Индии.

Удовлетворяя их опасения, Еврокомиссия предложила продлить период, до которого мера вступит в силу, с одного месяца до трех месяцев. Дипломаты говорят, что Брюссель и более крупные члены блока, такие как Германия, также пообещали использовать обсуждения в G7 для получения обязательств от таких стран, как Япония, Канада и США, чтобы не подрывать позиции греческих, кипрских и мальтийских судоходных компаний.

В 2022-м Германия председательствует в G7. По словам дипломатов, этого может быть достаточно, чтобы добиться поддержки запрета на страхование.

Судовладельцы и трейдеры оформляют страховые полисы для защиты от огромных потенциальных расходов, связанных с повреждением танкеров, разливами нефти и другими опасностями.

Международная группа P&I Clubs, в которую входят клубы-члены из Великобритании, Норвегии и других стран, обеспечивает страхование примерно 95% тоннажа мирового танкерного флота. "Клубы всегда будут соблюдать запреты на предоставление страхования и перестрахования, будь то в контексте России, Ирана или других стран, на которые наложены торговые, финансовые и другие ограничения", – заявил исполнительный директор Ник Шоу.

Он отметил, что судовладельцам придется искать способы страхования ответственности перед третьими лицами в других местах, где действуют такие запреты.

Если P&I Clubs не предоставит страховку, "самым большим препятствием для владельца первоклассного танкера может стать доверие и надежность страховки", купленной в другом месте, сказал Майк Солтхаус, глобальный директор North of England Protecting and Indemnity Association.

Компания "Роснефть" в последние недели изо всех сил пыталась найти покупателей огромных объемов сырой нефти. Санкции в отношении торговли с компанией, которые должны вступить в силу 15 мая, подталкивают некоторых крупных трейдеров к отказу от экспорта российской нефти. Флагманский сорт нефти марки Urals в РФ продается с большими скидками.

Санкции в отношении страхования добавят еще одно препятствие для российских производителей, стремящихся удовлетворить иностранный спрос на свою нефть. По словам Барстада, санкции еще больше подтолкнут российское "черное золото" к теневому рынку, которому способствуют менее известные трейдеры и судовладельцы, желающие работать без страховки.

Для России доставка незастрахованной нефти может быть более сложной, чем в случае с Ираном. Суда, выходящие из портов страны в Балтийском море, проходят вблизи побережья Дании по пути в Северное море. По словам аналитиков и судовладельцев, власти североевропейской страны могут не захотеть разрешать таким судам проходить вблизи своего побережья.

Компании из России не смогут продать всю нефть, которую они в настоящее время добывают, сказал Хьюго Де Ступ, исполнительный директор Euronav NV, еще одного владельца танкеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство ожидает принятие эмбарго на российскую нефть и газ со стороны ЕС, как это ранее сделала Канада. Конечно, это не остановит войну моментально, но поможет нашему государству бороться с рашистами, которые станут слабее.