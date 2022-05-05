Болгария хочет увильнуть от нефтяного эмбарго против России: что намерена делать

Болгария намерена просить ЕС о своем исключении из нефтяного эмбарго против РФ, предложенного Еврокомиссией в рамках шестого санкционного пакета. Свое решение власти страны мотивируют желанием избежать рисков для работы нефтеперерабатывающих заводов и производства.

"Позиция Болгарии в отношении нефти ясна. Мы будем просить об отсрочке от ЕК. Мы ищем внутренние решения, чтобы не было рисков для продолжения работы НПЗ и производства", – сказал по этому поводу министр энергетики страны Александер Николов, передает БГНЕС.

В отношении же возможного газового эмбарго Николов никаких подробностей о позиции Болгарии не дал. Он лишь сказал, что в текущее время разрабатывается некое "долгосрочное решение с участием Еврокомиссии".

Видео дня

В то же время, кроме введения нефтяного в Европе эмбарго, Россия может столкнуться со сложностями при продаже нефти и нефтепродуктов по миру. В шестом пакете санкций против РФ Евросоюз предлагает ввести запрет на услуги по транспортировке российской нефти.

По данным Bloomberg, запрет будет распространяться на предоставление технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой.

В том числе, это запрет на перегрузку с судна на судно сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России. Ограничения также будут затрагивать страхование, сообщили источники.

"Это очень важная деталь, поскольку 95% мирового страхования танкеров осуществляется через лондонскую организацию, которая должна соблюдать европейское законодательство.... Покрытие от International Group of Protection & Indemnity Clubs (IG) является базовой частью контрактов на перевозку большинства нефтеналивных грузов", – отмечает агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Венгрии заявили, что их отказ от энергетического эмбарго не является политическим решением. А все упреки со стороны ЕС, который не доволен блокированием энергетический санкций, в Венгрии считают несправедливыми.