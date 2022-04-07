Венгрия блокирует европейский запрет на уголь из России

Венгрия не поддерживает предложения об энергетических санкциях против России. Пророссийские власти этой страны объясняют такую позицию заботой о собственной энергобезопасности. Фактически же Венгрия блокирует принятие пятого пакета санкций ЕС против РФ, который включает эмбарго на закупки российского угля.

Официальную позицию Будапешта вновь подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. За совместное решение о введении санкций должны проголосовать все 27 стан-членов Евросоюза.

"Венгрия не хочет рисковать миром и безопасностью в своей стране, поэтому не соглашается перевозить оружие для Украины и не голосует за санкции против энергетического сектора России", – заявлял Сийярто.

При этом Венгрия готова платить России за газа в рублях. В очередной раз ставший премьер-министром страны Виктор Орбан заявил, что удовлетворить это желание Кремля для его правительства "не является проблемой".

Видео дня

Таким образом Венгрия стала второй страной, прямо согласившейся с этим требованием. Первой была Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на блокировки ЕС работает над введением запрета не только на закупки российского угля, но и нефти. Нефтяное эмбарго не включено в пятый пакет санкций, однако такое решение рассмотрят на уровне министров иностранных дел 11 апреля.

Запрет на закупки нефти из РФ лишит страну-агрессора львиной доли экспортной выручки, однако создаст проблемы с энергоресурсами и для Европы. На таком решении настаивает целый ряд стран, в том числе Литва, Эстония, Латвия.

Войну против Украины уже введенными санкциями остановить не удается, поэтому приходится идти на более кардинальные меры. Председатель Европейского совета Шарль Мишель уже признал, что ЕС рано или поздно придется ввести ограничения против поставок газа и нефти из РФ.