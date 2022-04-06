Венгрия готова платить России за газ рублями

Венгрия готова платить России за газа в рублях. В очередной раз ставший премьер-министром страны Виктор Орбан заявил, что удовлетворить это желание Кремля для его правительства "не является проблемой".

"У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", – сказал он во время пресс-конференции по случаю победы на парламентских выборах в Венгрии.

Таким образом Венгрия стала второй страной, прямо согласившейся с этим требованием. Первой стала Беларусь.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг заявление министра экономики Ричарда Сулика о том, что страна готова платить за газ в рублях. По словам политика, государство будет "действовать в унисон с Европейским Союзом" и добиваться выполнения газовых контрактов с Россией, где валютой платежа указаны евро и доллары.

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"В этой ситуации ключевое значение имеет единство, и мы настаиваем на соблюдении условий контрактов и выплат в евро", – заявил Хегер. Словацкая газовая компания SPP произвела последний платеж за газ в евро. Сулик сказал, что следующий платеж должен быть произведен 20 мая, что дает время для решения проблемы.

А вот Германия отказывается вводить запрет на импорт российского газа даже после резни в Буче . При этом немецкие власти уверены, что такое решение якобы не сможет остановить войну, которую Россия развязала в Украине.

"Если бы полное эмбарго завтра же остановило эту войну, то мы бы немедленно это сделали. Но это не означает, что убийства закончится завтра", – сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ранее же OBOZREVATEL сообщал, что Латвия, Литва и Эстония отказались от кровавого газа. А в Польше назвали требование РФ платить за газ рублями "шантажом".