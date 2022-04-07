Нефтяное эмбарго России на очереди: в ЕС рассказали, когда рассмотрят решение

ЕС не включил нефтяное эмбарго в пятый пакет санкций. Однако такое решение рассмотрят на уровне министров иностранных дел 11 апреля.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в комментарии журналистам, передает УНН. "Сегодня я надеюсь, что пятый пакет санкций будет окончательно утвержден послами и, наконец, по письменной процедуре Совета ЕС по иностранным делам", – сказал Боррель.

Боррель считает, что рано или поздно решение о нефтяном эмбарго против РФ примут, однако не в ближайшие дни. "Будет обсуждаться в понедельник на Совете ЕС по иностранным делам министрами. И рано или поздно, надеюсь , раньше это произойдет", – отметил глава дипломатии ЕС.

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Отметим, страны Европейского Союза обсуждают введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это лишит страну-агрессора львиной доли экспортной выручки, однако создаст проблемы с энергоресурсами и для Европы. На таком решении настаивает целый ряд стран, в том числе Литва, Эстония, Латвия. Войну против Украины уже введенными санкциями остановить не удается, поэтому приходится идти на более кардинальные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента РФ Владимира Путина можно остановить двумя санкциями. Нужно ввести нефтяное эмбарго и отключить все банки от SWIFT, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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