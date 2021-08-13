В Украине закроют один из банков: что ждет клиентов

НБУ объявил неплатежеспособным банк "Земельный капитал", акции которого на 94% принадлежат бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову (работал в Кабмине с 2004-го до 2005-го). В финансовое учреждение уже ввели временную администрацию: банк закроют, а его вкладчикам вернут только часть депозитов.

О своем решении НБУ сообщил на официальном сайте. Причина: банк нарушил необходимый уровень ликвидности. Это возможность финансового учреждения вовремя выполнять свои обязательства: возвращать депозиты, обслуживать собственные долги и т.д.

Нацбанк еще в июле предупредил: банку необходимо улучшать финансовое положение, но собственник на это никак не отреагировал. По правилам он мог собственными деньгами докапитализировать финучреждение, однако не сделал этого.

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В НБУ анонсировали: вкладчикам вернут 400 млн грн. Сейчас администрация Фонда гарантирования вкладов оценит активы финансового учреждения, продаст на торгах то, что можно продать, а вырученные деньги пойдут на компенсацию депозитов.

Но здесь есть загвоздка. Компенсируют только депозит в размере до 200 тыс. грн, все остальное "сгорит". Это связано с действующим украинским законом: любой депозит гарантируется на сумму, которая не превышает 200 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL: