В Украине заблокировали около 10 млрд грн: их могли "отмыть"

Госфинмониторинг за 2022 год остановил финансовые операции и заблокировал средства на 7,7 млрд грн. Кроме того,он направил в правоохранительные органы 934 материала, по которым сумма финансовых операций, "которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения", составляет 75,7 млрд грн.

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Об этом сообщает Правительственный портал. Там отмечают: также в 2022 году в правоохранительные органы было направлено 342 материала по финансовым операциям лиц, "относительно которых обоснованы подозрения, что они":

являются коллаборантами/предателями;

могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.

"В настоящее время основным направлением деятельности является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь в отношении Украины. В т.ч. диверсионно-разведывательных групп", – говорится в сообщении.

Ранее же Госфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка. В частности, это:

нарушения разного рода конвенций:

финансирование терроризма:

неправомерное использование мандатов в международных организациях.

"Схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF", – рассказали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госфинмониторинг также добился исключения России из нескольких организаций. К примеру, РФ ограничили в правах членства в FATF. Агрессору запретили участвовать в будущих проектах группы, а также заседаниях региональных органов.

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