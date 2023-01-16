РФ угрожает глобальной финансовой безопасности и мировому порядку: Госфинмониторинг показал схему рисков

Госфинмониторинг Украины опубликовал схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка. В частности, это нарушения разного рода конвенций, финансирование терроризма, неправомерное использование мандатов в международных организациях.

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Схему обнародовала пресс-служба Госфинмонторинга. Ознакомиться с документом можно ниже на этой странице.

"Схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF", – заявили в ведомстве.

Там отметили, что с 20 по 24 февраля 2023 года в Париже (Франция) состоятся рабочие группы и пленарное заседание FATF. В марте, апреле, июне и октябре 2022 года FATF уже публиковал заявления на тему РФ.

В них отмечалось, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, примененных к РФ с целью защиты международной финансовой системы. FATF уже утвердила ряд ограничений членства РФ в организации, относящихся к лишению РФ всех ее руководящих функций и запретов участвовать в текущих и будущих проектах FATF, а также в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB), в статусе члена FATF.

Кроме того, FATF будет продолжать следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопросы РФ. Сейчас Госфинмониторинг продолжает коммуникацию с FATF и сбор материалов, которые могут стать базой для дальнейших ограничений против РФ в рамках FATF.

"При этом подчеркиваем, что нами строго придерживаются общепринятые принципы конфиденциальности и неразглашения данных в сотрудничестве с FATF. Мы продолжаем призывать глобальные институты ПИК/ФТ/ФРСМЗ действовать решительно и применять эффективные решения, чтобы помочь остановить жестокую и непровоцированную агрессию РФ против Украины и защитить Глобальную финансовую систему от угрожающего поведения РФ. Лишение членства РФ в FATF и включение РФ в черный список FATF – это те действия, которые может предпринять FATF для противодействия финансированию со стороны РФ мер, подрывающих глобальную финансовую безопасность и нарушающих мировой порядок", – заявили в Госфинмонтиринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госфинмониторинг Украины получил отличие от Эгмонтонской группы – профессиональной сети для усиления эффективности обмена информацией и опытом между ПФР мирового сообщества, в которую входят финразведки 167 юрисдикций. Предпосылкой для этого стала активная деятельность службы, противодействующей финансированию российского терроризма. В частности, она заняла 2 место "в регионе по и вкладам в деятельность группы".

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