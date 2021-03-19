В Украине цену на газ перестанут ограничивать с апреля: сколько заплатим

В Украине с 1 апреля перестанут контролировать тариф на газ. При этом стоимость голубого топлива не превысит 6,99 грн за кубометр.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, поставщики будут закладывать в тариф недополученную прибыль за отопительный сезон, когда предельную стоимость газа устанавливало государство. Но тариф для населения не будет чересчур завышенным.

“Компании не могут произвольно устанавливать цены, существует определенный алгоритм расчета. – говорит Геннадий Рябцев. – Если цены на европейских хабах снижаются, то было бы нелогично, если бы у наших поставщиков они повышались. Когда речь идет об апреле, мае и дальше – то тенденция будет к снижению стоимости. Конечно, поставщики каким-то образом будут компенсировать потери. Но так, чтобы взять и установить цену, которая намного превышает 6,99 грн – это вряд ли”.

По словам Рябцева, цена также зависит от того, останется ли в перечне услуг месячный тариф, или же Кабмин обяжет всех участников рынка перейти на годовой пакет. В таком случае цену будет сложно прогнозировать, потому что пока неизвестно, каким образом ее будут рассчитывать.

В Украине, согласно разработанному решению Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поставщики газа должны будут разработать годовые тарифы на газ до 25 апреля. Это приведет к тому, что для расчета будут использовать сезон высоких цен на голубое топливо, в результате украинцам придется значительно переплачивать.

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