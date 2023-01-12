В Украине готовятся ввести налоговые льготы: кто может рассчитывать
Народные депутаты приняли за основу законопроекты №8298 и №8299, позволяющие освободить промышленность от НДС и пошлины при импорте оборудования и запчастей. В финансовом комитете ВР утверждают, что они помогут, среди прочего, увеличить производственность предприятий в ряде отраслей. Тем не менее, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уверяет, что эти документы нарушают программу сотрудничества Украины и МВФ.
"Поэтому в успех принятия в целом не верю. А что прилетит от МВФ и Минфина, верю", – написал он у себя в Telegram.
В свою очередь, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил: необходимость принятия этих документов продиктована интересами украинской промышленности. Ведь товары промышленности в экспорте страны занимают всего 10%, "в то время как в европейских странах эта цифра по меньшей мере вдвое выше".
"Развитие украинской экономики должно двигаться в сторону перераспределения доли ВВП именно в пользу переработки и промышленности. В то же время доля сырьевой экономики должна снижаться. Мы не знаем ни одной экономически успешной европейской страны, которая зарабатывает в первую очередь за счет сырья", – объяснил он.
При этом Гетманцев подчеркнул: полное принятие этих законопроектов позволит украинской промышленности:
- "не потерять то, что уже есть";
- по некоторым отраслям увеличить производство.
Что предусматривают законопроекты
Принятые за основу документы касаются налоговых и таможенных льгот для промышленности. В частности:
- освобождения импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлины.
"Речь о ввозе в Украину исключительно для собственного производства (по конкретным кодам) на территории Украины без права отчуждения на любых условиях раньше пяти лет с даты их ввоза на таможенную территорию Украины", – объясняет нардеп.
- освобождения от НДС и таможенной пошлины оборудования для обеспечения образовательной деятельности.
Речь об учреждениях, осуществляющих подготовку кадров для предприятий.
- Особенностях налогообложения рентной платой за пользование недрами для добычи железной руды на период военного положения.
- Освобождении от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенных на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях.
- Освобождении от рентной платы за специальное использование воды энергогенерирующими компаниями.
- Продлении сроков службы зарегистрированных РРО до конца действия военного положения.
"Но возможно вообще ко второму чтению уберут срок службы для РРО как факт", – отметил Железняк.
- Отнесении электронной марки и цифровой почтовой марки к объектам, не подлежащим налогообложению.
- Освобождении от налогообложения НДС операций по поставке услуг по демонстрации и показу фильмов дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, платежные терминалы в Украине с 1 января стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Правила ужесточились с 1 января 2023 года.
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