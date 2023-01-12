В Украине готовятся ввести налоговые льготы: кто может рассчитывать

Народные депутаты приняли за основу законопроекты №8298 и №8299, позволяющие освободить промышленность от НДС и пошлины при импорте оборудования и запчастей. В финансовом комитете ВР утверждают, что они помогут, среди прочего, увеличить производственность предприятий в ряде отраслей. Тем не менее, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уверяет, что эти документы нарушают программу сотрудничества Украины и МВФ.

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"Поэтому в успех принятия в целом не верю. А что прилетит от МВФ и Минфина, верю", – написал он у себя в Telegram.

В свою очередь, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил: необходимость принятия этих документов продиктована интересами украинской промышленности. Ведь товары промышленности в экспорте страны занимают всего 10%, "в то время как в европейских странах эта цифра по меньшей мере вдвое выше".

"Развитие украинской экономики должно двигаться в сторону перераспределения доли ВВП именно в пользу переработки и промышленности. В то же время доля сырьевой экономики должна снижаться. Мы не знаем ни одной экономически успешной европейской страны, которая зарабатывает в первую очередь за счет сырья", – объяснил он.

При этом Гетманцев подчеркнул: полное принятие этих законопроектов позволит украинской промышленности:

"не потерять то, что уже есть";

по некоторым отраслям увеличить производство.

Что предусматривают законопроекты

Принятые за основу документы касаются налоговых и таможенных льгот для промышленности. В частности:

освобождения импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлины.

"Речь о ввозе в Украину исключительно для собственного производства (по конкретным кодам) на территории Украины без права отчуждения на любых условиях раньше пяти лет с даты их ввоза на таможенную территорию Украины", – объясняет нардеп.

освобождения от НДС и таможенной пошлины оборудования для обеспечения образовательной деятельности.

Речь об учреждениях, осуществляющих подготовку кадров для предприятий.

Особенностях налогообложения рентной платой за пользование недрами для добычи железной руды на период военного положения.

Освобождении от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенных на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Освобождении от рентной платы за специальное использование воды энергогенерирующими компаниями.

Продлении сроков службы зарегистрированных РРО до конца действия военного положения.

"Но возможно вообще ко второму чтению уберут срок службы для РРО как факт", – отметил Железняк.

Отнесении электронной марки и цифровой почтовой марки к объектам, не подлежащим налогообложению.

Освобождении от налогообложения НДС операций по поставке услуг по демонстрации и показу фильмов дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, платежные терминалы в Украине с 1 января стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Правила ужесточились с 1 января 2023 года.

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