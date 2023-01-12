"Это чрезвычайно сложное, но правильное решение": Гетманцев о налоговых послаблениях и новых правилах для части импорта

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроекты №8298 и №8299. Это позволит освободить промышленность от НДС и пошлины при импорте оборудования и запчастей, при этом налоговые послабления получат некоторые аграрии, предприятия, занимающиеся добычей руды и даже кинопроизводители.

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В блиц-интервью OBOZTRVATEL глава комитета Даниил Гетманцев рассказал о том, какие изменения ожидают бизнес, кто сможет воспользоваться новыми правилами и как будет развиваться украинская экономика.

– Предложение достаточно масштабно ослабить налоговую нагрузку стало несколько неожиданным. Расскажите, какие именно отрасли затронут нововведения и какой результат вы ожидаете?

– К нам обращался бизнес. Эти решения мы разработали в результате многочисленных консультаций на уровне представителей бизнеса, Кабмина, нашего комитета. Сейчас это компромиссные предложения по поддержке бизнеса. Важно отметить, что мы поддерживаем не просто бизнес. Речь идет именно о промышленности. Почему промышленность? Мы уже сейчас видим, что развитие украинской экономики должно двигаться в сторону перераспределения доли ВВП именно в пользу переработки и промышленности. В то же время доля сырьевой экономики должна снижаться.

У нас товары промышленности в экспорте занимают всего 10%, в то время как в европейских странах эта цифра по меньшей мере вдвое выше. Мы не знаем ни одной экономически успешной европейской страны, которая зарабатывает в первую очередь за счет сирования. Кроме того, нам сейчас очень важно не потерять то, что уже есть. А по некоторым отраслям есть возможность даже увеличить производство. Именно для этого и разработаны эти решения.

– Вы уже упомянули, что это компромиссное решение. Уверен, что задача Минфина, а может быть частично и ваша, не потерять поступление в бюджет. Или уже посчитали, насколько такие нововведения помешают выполнить доходную часть бюджета, или компенсирует рост промышленности (если он будет) потери от НДС, пошлины?

– Конечно, по каждой статье есть расчеты. Но я хочу здесь отметить, что поступления в бюджет – не главная цель. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы росли поступления. Но мы еще больше заинтересованы в том, чтобы не лишиться ключевых отраслей промышленности. Приведу пример. Будут освобождены от уплаты НДС и пошлин оборудования, комплектующие на время военного положения. Да, мы сейчас не получим эти поступления. Но это оборудование позволят увеличить производство, это оборудование будет работать на нашу экономику. И со временем мы все равно получим поступление в бюджет за счет развития производства. Но сейчас, чтобы был рост, мы должны освободить бизнес от необходимости тратить оборотные средства на уплату НДС и пошлины на это оборудование.

Я сейчас не хочу называть конкретные КВЭДы, которые могут воспользоваться этой возможностью. Но главный принцип – все, кто производит продукцию, смогут получить такую возможность.

– Законопроектом также предлагается ренту за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

– Да, я объясню. Мы потеряли 65% металлургии. Уничтожены два крупных завода. Мы уже не сможем их восстановить. И мы катастрофически теряем рынки сбитого металла. Если говорить о металле, это исторически было нашей клеевой отраслью. Потому мы будем поддерживать. Но я тут добавлю: если кто хочет заниматься рудой для ее экспорта, то должен платить ренту. Если же бизнес будет заниматься добычей для производства внутри страны, то такая деятельность будет освобождена от ренты. Это опять-таки логика наших решений: мы хотим поддержать именно переработку, промышленность.

– Предусмотрены и некоторые менее очевидные решения. Освободить от НДС электронные марки, производство кино.

– Давайте я объясню. У нас сейчас нет НДС на почтовые марки, уже принят законопроект о почтовой связи и появятся также электронные марки. Это нонсенс, что с обычных марок не нужно платить НДС, а с электронных – придется. Поэтому это решение для уравнения правил. Относительно производства кино – бюджет фактически ничего из этого не потеряет.

Это поддержка, которая поможет кинопроизводству, но не помешает бюджету. Также предусмотрена и помощь аграриям. Четвертая группа единого налога (это аграрии) будут освобождены от налога, если они работают на территории, где велись военные действия или территория была в оккупации.

– Представители бизнеса, которые ознакомят с предложениями, еще имеют возможность их дополнить, завершены ли консультации?

– Конечно, бизнес может обратиться в любой момент. Наш комитет совершенно открыт. Но хочу сразу предупредить: в обращении также нужно давать аргументацию. Просьба дать льготы и деньги, к сожалению, очень сложно удовлетворить. Но если бизнес покажет, что это решение позволит ему расти и компенсирует возможные потери, мы, конечно, внимательно изучим все предложения.

– Как быстро будут приняты законопроекты?

– Мы рассчитываем на сокращенную процедуру, однако нужно провести консультации с нашими партнерами, МВФ. Это чувствительные для них вопросы.

– Чего нам ждать от промышленности в этом году? Уже есть понимание, насколько тяжела будет ситуация в 2023-м?

– Ситуация сложная. Очень сложная ситуация в энергетике. Вообще эта зима самая сложная. Мы видим, что исчерпывается ресурс от детенизации. Мы будем помогать. Это очень сложное для нас решение, но мы должны сделать все, чтобы сохранить каждое рабочее место, предприятие, процент ВВП. 2022 показал, что мы способны очень быстро адаптироваться. Те вызовы, с которыми мы столкнулись, не переживала ни одна европейская страна после 1945 года. Но мы удержали стабильную гривну, удержали инфляцию, платежную, банковскую систему. Да, некоторые отрасли чрезвычайно упали, но другие, такие как IT, даже показали рост. Мы выстоим в любом случае!